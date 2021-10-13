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среда, 13 октября 2021 18:15

За антисемитизм готовят уголовную ответственность

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За антисемитизм готовят уголовную ответственность
На этой неделе депутаты работают в комитетах. Фото: "Радіо Свобода"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде создать законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Решение приняли на заседании в среду, 13 октября.

Законопроектом №5110 предлагают внести изменения в статью Уголовного кодекса в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Члены комитета единогласно поддержали решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кароль, Вакарчук и Зеленские посетили мероприятие, посвященное трагедии в Бабьем Яру

На следующей неделе состоятся пленарные заседания Верховной Рады. Среди запланированных к рассмотрению вопросов - назначение первого вице-спикера.

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Комментарии

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Дата
13
октября

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Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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