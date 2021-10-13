За антисемитизм готовят уголовную ответственность

На этой неделе депутаты работают в комитетах. Фото: "Радіо Свобода"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде создать законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Решение приняли на заседании в среду, 13 октября.

Законопроектом №5110 предлагают внести изменения в статью Уголовного кодекса в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Члены комитета единогласно поддержали решение.

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На следующей неделе состоятся пленарные заседания Верховной Рады. Среди запланированных к рассмотрению вопросов - назначение первого вице-спикера.