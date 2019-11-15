За 70 дней Апелляционная палата ВАСУ не вынесла ни одного решения в пользу защиты - адвокат

Адвокат Ирина Одинец: "Украинское правосудие в плане низкого уровня вынесения оправдательных приговоров уже превосходит печальноизвестное правосудие России". Фото: Гордон

Работающая уже свыше двух месяцев Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не вынесла ни одного решения в пользу защиты.

Об этом написала адвокат Ирина Одинец на своей страничке в Facebook.

"На днях мы "отметили" 70 дней работы Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. И та картинку, которую видит адвокатское сообщество, простите, но не то что не радует, а угнетает. Всего за эти 2,5 месяца принято 538 Определений суда, из них нет ни одного в пользу защиты! То есть, абсолютно все - карательные.

Погрешность - смешная: одна жалоба удовлетворена, можно сказать случайно, потому что был наложен арест не на тот телефон, который был изъят и еще 4 частично удовлетворены", - написала Одинец.

По ее словам, украинское правосудие в плане низкого уровня вынесения оправдательных приговоров уже превосходит печально известное правосудие России.

"В начале года правовое сообщество всколыхнула статистика северных соседей: количество оправдательных приговоров в 2018 году снизилось до 0,23% и достигло минимума в истории современной России. В то время как в Европе количество оправдательных приговоров достигает 20%. Поздравляю, мы уже побили антирекорд!!

В таких условиях профессия адвоката становится не нужной, а государство становится тоталитарным. И да, даже в 1937 году в СССР количество оправдательных приговоров было около 10%", - написала Одинец.

Ранее Ирина Одинец назвала решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда о заочном аресте бывших председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудника комиссии Владимира Бутовского предвзятым и политически мотивированным. Напомним, расследование по формуле Роттердам+ ведётся уже более трёх лет. Фабула дела постоянно менялась. И в настоящее время в Бюро признали отсутствие претензий к индексу АРЕ-2, который применен в формуле "Роттердам+".