YouTube и Facebook должны модерироваться не из РФ - петиция пошла на стол президенту

Сейчас YouTube для украинских пользователей управляют из московского офиса.

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому касательно открытия в Украине офисов Facebook, Google и YouTube собрала необходимые 25 тыс. голосов.

Теперь Зеленский должен ответить на нее.

"Современная российско-украинская война идет не только на оккупированной части Донбасса. Она имеет свой фронт в гибридном противостоянии.

Московские офисы компаний пытаются продвигать пророссийские нарративы через социальные сети. На первых страницах по умолчанию предлагают контент из Российской Федерации.

К примеру, редакторскими подборками YouTube Music для украинских пользователей руководят из московского офиса. Российские сотрудники выбирают российский контент, влияющий на содержание подборок для украинцев. Такая ситуация недопустима, учитывая, что Россия является страной-агрессором.

В первую очередь это опасно для украинских детей и подростков, являющихся основными пользователями соцсетей и не имеющих сложившегося критического мышления. И это бомба замедленного действия, которая может неожиданно сработать за 5-10 лет и повредить нашему государству", - сказано в тексте.

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Украина должна показывать эффективную борьбу с дезинформацией, говорится в петиции.

"Мы просим президента обратиться к указанным компаниям относительно открытия офисов на территории Украины. Это позволит модерировать информационное пространство без вреда для Украины, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", - сказано в документе.

В сентябре прошлого года во время визита в США вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступал за открытие в Украине представительств компаний Google и YouTube. В ноябре YouTube блокировал канал украинского проекта "Рагу.лі".