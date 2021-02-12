Взрывы на складе боеприпасов в Сватово: появились первые подозреваемые

По делу взрывов в Сватово появились первые подозреваемые. Фото: Судебный Репортер

Двум военнослужащим Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении по делу о взрыве на складе боеприпасов в Сватово Луганской области в 2015 году.

Командиры двух бригад реактивной артиллерии стали первыми подозреваемыми в этом уголовном производстве. Офицерам инкриминируют непринятие мер по сохранению вверенного им имущества, сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые в 2015 году допустили размещение техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов с грубым нарушением установленных в Вооруженных силах норм и правил. Сдетонировавшие во время пожара на складе боеприпасы уничтожили часть военной техники бригад. Сумма нанесенного государству ущерба превысила 18 млн гривень. Кроме того, были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подразделений.

Причиной пожара следствие считает диверсию, личности диверсантов не установлены.

Командирам бригад сообщили о подозрении по статье о халатном отношении к службе в условиях особого периода, повлекшем особо тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Круг подозреваемых может расшириться, сотрудники Главного следственного управления ГБР устанавливает личности всех причастных к пожару и потере военной техники.

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Напомним, 29 октября 2015 года на военном складе в Сватово Луганской области вспыхнул пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. По данным Министерства обороны Украины, на складе хранились 3 тысячи тонн боеприпасов. Пожар удалось потушить к вечеру следующего дня.