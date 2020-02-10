Вызвал копа по-приколу - влетел на 10 тыс. грн: в Раду подали законопроект об увеличении штрафов

Штраф предлагают сделать в десять раз больше.

Штрафы за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или аварийных служб хотят увеличить.

Соответствующий законопроект внесло в парламент правительство.

Сейчас текст документа на сайте Верховной Рады отсутствует.

В правительстве сообщали, что штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3 400 до 10 200 грн. Ранее он составлял от 51 до 119 грн.

Минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500.

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Через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС. Об этом заявлял премьер-министр Алексей Гончарук.