Вывели средства, а затем скупили 700 участков: брату Каськива сообщили о подозрении

Брат Каськива скрывается от следствия.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении брату бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами во времена президентства Януковича, депутата Закарпатского областного совета Владислава Каськива Александру, сообщает портал "Слово і діло"

Речь идет о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, в 2012-14 годах "Государственная инвестиционная компания", которой управлял Госинвестстпроект, предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям "ТД "Борисфен" и "Боржава резорт". Якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

Компании имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству Госинвестпроекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заработал закон о заочном осуждении

Полученные средства структуры перечисляли другим компаниям. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался брат Каськива.

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских частных компаний. Которые в 2013-15 гг. скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской обл. общей площадью около 1 тыс. га.

В прошлом году земельные участки по ходатайству НАБУ и САП арестовали. Подозрение Каськиву вручили заочно, поскольку он скрывается.

В марте журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что НАБУ проверяет на причастность к уголовным преступлениям народных депутатов от ОПЗЖ Юлию и Сергея Левочкина в рамках расследования производства о хищении средств Госинвестпроекта.

Владислав Каськив в 2010-14 годах занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектам Украины. В 2016-м его объявили в розыск. Подозревали в завладении в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета. Каськив вывел из Украины 255 млн грн, сообщало МВД. В ноябре 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы. Печерский райсуд города Киева отпустил экс-председателя Госинвестпроекта из-под стражи. Он внес 160 тыс. грн залога.