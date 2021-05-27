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Вывели средства, а затем скупили 700 участков: брату Каськива сообщили о подозрении

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Вывели средства, а затем скупили 700 участков: брату Каськива сообщили о подозрении
Брат Каськива скрывается от следствия.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении брату бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами во времена президентства Януковича, депутата Закарпатского областного совета Владислава Каськива Александру, сообщает портал "Слово і діло"

Речь идет о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, в 2012-14 годах "Государственная инвестиционная компания", которой управлял Госинвестстпроект, предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям "ТД "Борисфен" и "Боржава резорт". Якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

Компании имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству Госинвестпроекта.

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Полученные средства структуры перечисляли другим компаниям. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался брат Каськива.

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских частных компаний. Которые в 2013-15 гг. скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской обл. общей площадью около 1 тыс. га.

В прошлом году земельные участки по ходатайству НАБУ и САП арестовали. Подозрение Каськиву вручили заочно, поскольку он скрывается.

В марте журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что НАБУ проверяет на причастность к уголовным преступлениям народных депутатов от ОПЗЖ Юлию и Сергея Левочкина в рамках расследования производства о хищении средств Госинвестпроекта.

Владислав Каськив в 2010-14 годах занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектам Украины.

В 2016-м его объявили в розыск. Подозревали в завладении в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета.

Каськив вывел из Украины 255 млн грн, сообщало МВД.

В ноябре 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы. Печерский райсуд города Киева отпустил экс-председателя Госинвестпроекта из-под стражи. Он внес 160 тыс. грн залога.

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