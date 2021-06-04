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Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии

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Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии
Лица оставляют имения, сказал секретарь СНБО. Фото: @rnbou

20 человек выселяют из имений в Кончи-Заспе и Пущи Водице. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Следующий вопрос в повестке дня - выполнение протокольного решения от 14 мая о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности. Речь шла о Кончи-Заспе, Пуще-Водице.

Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода из своих имений", - заявил Данилов.

Он зачитал список.

"Это Елена Панасюк, Людмила Зубко, Виктор Ивченко, Ольга Матвиенко, Святослав Пискун, Сергей Юрчик - бывший руководитель Одесского рыбхоза, который странным образом там оказался. Еще есть Лидия Гаврилюк - семья Юрчика. Александр Лавринович, Валерий Череп, Юрий Гайсинский, Дмитрий Табачник, Николай Петренко, Давид Макарьян, Борис Макарьян, Илья Папиш, Александр Ильин, Раиса Богатырева, Владимир Семиноженко, Виктор Тополов", - сказал секретарь СНБО.

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"Случилось так, что арендуя объекты у государственного предприятия, на сегодняшний день государственное предприятие должно этим людям, которые арендуют.

Например одной даме остаток средств, который ей должно предприятие, составляет 11 миллионов 841 тысяча 2 гривны 40 копеек.

Одному господину остаток средств составляет 2 миллиона 912 тысяч 622 гривны 70 копеек", - рассказал Данилов.

С начала июля Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

"У меня был дом под Киевом (в селе Иванковичи Васильковского района. - Gazeta.ua). Но там было невозможно работать из-за ковид. Дом продали. Я временно переехал в резиденцию. Мы с женой ищем новое место. Построим жилье или возьмем в аренду", - объяснил Зеленский.

В этом году в мае президент заявил, что поручил провести полный аудит земель и домов в Кончи-Заспе и Пуще-Водице.

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04
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