"Вырвали из контекста" - владелица Yaro о украинофобской "шутке"

Владелица интернет-магазина здорового питания Yaro Юлия Привалова, бизнесу которой объявили бойкот из-за ее украинофобского анекдота о "бандеровцах" на фоне Кремля, заявила, что "ситуацию вырвали из контекста".

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"Из-за вырванной из контекста ситуации меня втягивают в скандал... Что касается анекдота, то я не преследовала цели оскорбить ним кого любого. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства", - заявила.

Тем временем интеренет-магазин Rozetka снял с продажи всю продукцию ТМ Yaro, сообщил блогер Сергей Стерненко.

"Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии они были почти все, но сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20, которые еще показывает в поиске, стоит отметка "отсутствует в продаже".

Это единственное правильное решение, которое может быть в такой ситуации", - написал блогер в Facebook