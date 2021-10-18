Магазину Yaro объявили бойкот из-за украинофобских заявлений его владелицы на фоне Кремля

Интернет-магазину здорового питания Yaro объявили бойкот.

Владелица магазина Юлия Привалова в Instagram опубликовала фото с Красной площади в Москве, в комментариях рассказала антиукраинский анекдот о "бандеровцах".

Женщина позирует на фоне Кремля с мужем Данилом Приваловым - сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Заявление владелицы Yaro возмутило пользователей Facebook.

"В это время ее сладости продаются в больших торговых сетях Украины. Распространите, пожалуйста, этот пост и потегайте в комментах сети и маркетплейсы, где их продукцию еще продают. Давайте расскажем девочке свой анекдот в ответ. Посмотрим, кто будет смеяться последним.

После начала огласки пост и коммент она стерла. Но остались скрины и воспоминания общих знакомых о том, какая она вата и что постила ранее", - пишет волонтер Виталий Дейнега.

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"Печенье у Юли покупает и перепродает Сільпо и Ідеаліст, например. И многие другие компании / заведения. Призываю их отказаться от сотрудничества с Приваловой, если они дорожат своей репутацией и уважают Украину", - отметил блогер Сергей Стерненко.

Юлия Привалова является дочерью мэра Сокирян и бывшего председателя Сокирянской райгосадминистрации Василия Козака. Она - сестра народного депутата Владимира Козака от "Слуги народа".

В центре Киева Привалова имеет два кафе - YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki, пишет 24 канал.

В июне этого года торгово-промышленная группа Fozzy Group (супермаркеты "Сільпо", гипермаркет Fozzy, "Фора") уволила маркетинг-директора Вячеслава Баранского. Тот делал антиукраинские заявления, что возмутило клиентов магазинов.