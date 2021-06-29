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вторник, 29 июня 2021 23:23

Уволили с работы маркетолога Баранского, который унижал украинцев из-за концерта Басты

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Уволили с работы маркетолога Баранского, который унижал украинцев из-за концерта Басты
Fozzy Group уволили Баранского. Фото: LifeHacker

Маркетинг-директора одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group (супермаркеты "Сильпо", гипермаркет Fozzy, "Фора") Вячеслава Баранского уволили.

"С сегодняшнего дня Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group", сообщает официальный сайт сети.

"Несколько дней назад Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение сообщества", говорится в сообщении.

Там отметили, что сотрудники являются их ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой.

"Наши принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом", заключили в компании.

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Вячеслав Баранский возмутил граждан антиукраинскими заявлениями, которые он распространял в сети. "Зачем вам Моргенштерн, если есть сельськая "Плине кача"?", "Радует, что год от года *банутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое", "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются. А Украине досталась только" достоинство "и "европейские ценности"? " - говорится в сообщениях Баранского.

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