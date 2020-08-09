"Вынуждены работать по всем фронтам" - Лукашенко рассказал о безопасности на выборах

Лукашенко прокомментировал безопасность в стране во время выборов. Фото: TUT.BY

На избирательном участке в Университете физкультуры в Беларуси сегодня проголосовал Александр Лукашенко.

Затем он начал отвечать на вопросы журналистов, пишет TUT.BY

Лукашенко прокомментировал безопасность в стране во время выборов.

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"Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем направлениям ", - сказал Лукашенко.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске по вопросам безопасности соображений и находится в окружении членов своего штаба.