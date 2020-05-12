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вторник, 12 мая 2020 10:33

Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин

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Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
После того, как с ОРДЛО исчезнет последнее лицо с оружием, понадобится минимум полгода-год, чтобы были созданы предпосылки чтобы говорить о выборах, говорит Сергей Рахманин. Фото: прес-служба "Голос"
Выборы в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей в этом году, как об этом заявляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, провести невозможно.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Выборы там провести невозможно. Там можно при политическом желании провести имитацию. Риск - получим территорию, которую не будем де-факто контролировать", - говорит народный депутат.

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Не представляет, как можно осенью провести выборы на временно оккупированных территориях и Центральная избирательная комиссия, рассказал Рахманин об ответе на запрос председателя ЦИК Олега Диденко.

"Чтобы выборы там состоялись, оттуда должны быть выведены любые войска, восстановлена ​​украинская власть, заработали украинские институты, проведенные разминирования, там должна работать украинская Служба безопасности, полиция, вооруженные силы, восстановлена ​​деятельность политических партий, их местных организаций.

После того, как оттуда исчезнет последнее лицо с оружием, понадобится минимум полгода-год, чтобы были созданы предпосылки чтобы говорить о выборах. А если речь идет о разминировании - это еще больше. Каким образом руководитель Офиса президента представляет себя проведение там выборов осенью, если даже режим прекращения огня так до сих пор не установлен. Не знаю", - сказал Сергей Рахманин.

Интервью с Сергеем Рахманиным читайте в журнале "Країна" от 14 мая.

12 мая российские оккупанты на Донбассе в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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