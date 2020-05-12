Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.
"Выборы там провести невозможно. Там можно при политическом желании провести имитацию. Риск - получим территорию, которую не будем де-факто контролировать", - говорит народный депутат.
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Не представляет, как можно осенью провести выборы на временно оккупированных территориях и Центральная избирательная комиссия, рассказал Рахманин об ответе на запрос председателя ЦИК Олега Диденко.
"Чтобы выборы там состоялись, оттуда должны быть выведены любые войска, восстановлена украинская власть, заработали украинские институты, проведенные разминирования, там должна работать украинская Служба безопасности, полиция, вооруженные силы, восстановлена деятельность политических партий, их местных организаций.
После того, как оттуда исчезнет последнее лицо с оружием, понадобится минимум полгода-год, чтобы были созданы предпосылки чтобы говорить о выборах. А если речь идет о разминировании - это еще больше. Каким образом руководитель Офиса президента представляет себя проведение там выборов осенью, если даже режим прекращения огня так до сих пор не установлен. Не знаю", - сказал Сергей Рахманин.
Интервью с Сергеем Рахманиным читайте в журнале "Країна" от 14 мая.
12 мая российские оккупанты на Донбассе в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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