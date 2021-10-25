Выборы в округе № 197: кандидата-двойника отправили под домашний арест

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Мужчину, который изменил фамилию, имя и отчество и стал "двойником" кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Виталия Войцеховского на довыборах в Верховную Раду по округу № 197, отправили под домашний арест.

Решение вынес Золотоношский горрайонный суд, сообщает "Опора"

10 сентября ЦИК зарегистрировала кандидата от "СН" Войцеховского, который является мэром Золотоноши. А 24 сентября удостоверение кандидата получил еще один Виталий Войцеховский, который баллотировался путем самовыдвижения.

За 10 дней до регистрации Деснянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Киеве зарегистрировал изменение фамилии, имени и отчества - Виктора Александровича Шевченко на Виталия Александровича Войцеховского.

В тот же день мужчина получил ID-карту на новое имя. А уже 20 сентября подало документы в ЦИК о регистрации для участия в выборах.

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Однако 6 октября Окружной административный суд города Киева отменил смену фамилии кандидата и запретил комиссии использовать его новые данные в избирательном процессе.

Действия подозреваемого квалифицируют как препятствование свободному волеизъявлению избирателей. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

31 октября состоятся довыборы в Верховную Раду в округе №184, что в Херсонской области, и №197 - на Черкащине. Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область водил с собой кандидата от "Слуга народа", что является применением админресурса, сообщала "Опора". Тем временем председатель Херсонской ОГА Сергей Козыр, который также баллотируется в нардепы от "СН", использует билборды с "Большим строительством" для своей агитации.