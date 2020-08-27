Выборы: Скрипка выступил на съезде партии товарища Коломойского

В четверг, 27 августа, лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка выступил на съезде политической партии "За будущее".

Музыкант сказал, что верит - когда представители этой партии придут к власти, они пригласят его не на корпоратив для празднования победы, а вместе работать над развитием украинской культуры, сообщает УНІАН

Скрипка - первый музыкант, который "засветился" на нынешних местных выборах.

"Создаем культурную страну и она станет богатой", - сказал Скрипка. Также добавил, что планирует обратиться к членам партии с требованиями "воплотить в жизнь ряд мероприятий по развитию культуры".

Партия "За будущее" была основана весной 2020 года представителями одноименной депутатской группы в Верховной Раде, в которую входят 24 парламентария.

Возглавляет партию нардеп Игорь Палица, друг и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.

Ранее "За будущее" называлась "Украина будущего", была зарегистрирована в июле 2008 года, пишет "Новинарня"

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В среду в Киеве мэр Виталий Кличко представил команду партии "Удар" на местных выборах. В ней, в частности, - голкипер Александр Шовковский. Местные выборы запланированы на 25 октября.