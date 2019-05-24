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Выборы по открытым спискам невозможны - экс-заместитель председателя ЦИК

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Выборы по открытым спискам невозможны - экс-заместитель председателя ЦИК
В Украине действует смешанная система выборов. Фото: Gazeta.ua

Следующие выборы в Верховную Раду не смогут состояться по новому избирательному законодательству, даже если его примут в ближайшее время.

Об этом сказал экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в эфире "112 Украина".

"Даже если в течение следующей пленарной недели будет принят во втором чтении проект Избирательного кодекса, даже если его опубликуют, то его применить в части открытых списков гипотетически на октябрь, если бы тогда проходили выборы, невозможно. Не потому, что кто-то не хочет.

Открытая пропорциональная избирательная система не вводится так, что сегодня опубликовал, а завтра этот закон можно применять. Для этого надо научить всех членов избирательных комиссий. Надо закупить технические средства для подсчета бюллетеней. Если будет принят новый Избирательный кодекс, его надо вводить в действие через год-полтора, чтобы он нормально применялся", - сказал Магера.

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Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Там побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное.

Еще 225 кандидатов проходят в Раду по закрытым партийным спискам. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, - проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте.

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