Выборы мэра Харькова: Добкин решил баллотироваться как самовыдвиженец

По его словам, собственной партии у него сейчас нет. Фото: Facebook / Михаил Добкин

Бывший глава Харькова, экс-глава Харьковской обладминистрации и бывший нардеп Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра города как самовыдвиженец.

Об этом он заявил журналистам во время чествования погибших во Второй мировой войне возле Мемориала Славы в Харькове, сообщает Укринформ.

По его словам, собственной партии у него сейчас нет.

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"Это выборы мэра, поэтому политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев", — добавил Добкин.

Напомним, внеочередные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. Эти выборы должны были состояться еще в марте, поскольку Геннадий Кернес, возглавлявший Харьков последние 10 лет, скончался 17 декабря 2020 года. Однако из-за проволочек с подачей документов от Харьковского горсовета в Верховную Раду выборы не успели назначить в срок.