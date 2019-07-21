Выборы: комиссия вместо сейфа опечатала кастрюлю

Члены участковой избирательной комиссии вместо сейфа использовали кастрюлю.

Такой креатив зафиксировали в одном из сел Кировоградской области, передает "Интерфакс-Украина".

Посуду использовали из-за отсутствия сейфа. Как и положено, кастрюлю работники избирательного участка опечатали.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.

По состоянию на 12:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 17,86% избирателей.