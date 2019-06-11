Выборы идут по графику - ЦИК

Все процессы по организации внеочередных выборов в Верховную Раду идут по графику.

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на встрече с руководством миссии ОБСЕ.

"Самое важное сейчас - решить проблему публичных закупок. Вопрос надо урегулировать законодательно. Сейчас принято лишь временное решение.

Также пришлось перевести на окружные избирательные комиссии закупки", - сказала она.

12 июня состоится обучающий семинар-совещание с председателями и секретарям окружкомов.

Все процессы по организации подготовки и проведения выборов 21 июля происходят по графику и в соответствии с законодательством, отметили в ЦИК.

Планируют привлечь 96 долгосрочных и 750 краткосрочных наблюдателей.

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23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016-го года.

Председатель парламента Андрей Парубий заявил, что до выхода фракции "Народный фронт" в мае в составе коалиции было 227 народных депутатов.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.