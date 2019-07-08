"Выборам 21 июля быть" - Верховный суд отменил повторную жеребьевку

Апелляции на решение о повторной жеребьевки подали еще ряд партий. Фото: narodna-pravda.ua

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центризбиркома и отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене на предстоящих досрочных парламентских выборах.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный Выборы 21 июля быть!" - заявила в Facebook член ЦИК Наталья Бернацкая.

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На официальных страницах Верховного суда подтверждения этой информации пока нет. Однако рассмотрение этих апелляций в Кассационном административном суде Верховного суда был запланирован на середину дня 7 июля. Кроме ЦИК, апелляции на решение о повторной жеребьевки подали еще ряд партий.

4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение, что ЦИК должно провести повторную жеребьевку. В ЦИК предупредили, что повторная жеребьевка невозможна, ведь партии в своей агитации уже используют порядковость номеров, а печать новых бюллетеней осуществить просто не успеют. Ряд украинских политиков говорили о возможности срыва выборов из-за такого решения суда.