Выбор Витренко: 20 млн долларов или кресло министра энергетики

Юрий Витренко. Фото: KP.UA

На должность министра энергетики рассматривают кандидатуру Юрия Витренко, у которого конфликт интересов на 20 млн долларов.

Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, возможное назначение министром энергетики Витренко, свидетельствует о кадровом кризисе власти.

"Ходят слухи о назначении пана Витренко на позицию министра энергетики. Кадровый кризис власти очевиден. Министр с конфликтом интересов на 20 млн долларов. Зато борьба с коррупцией достигла невероятных высот. Это Украина, детка", - написал Землянский.

Ранее информацию о возможном назначении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко министром энергетики, сообщил OBOZREVATEL.

В частности издание сообщило, что Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной компании выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Вместе с тем именно он рассматривается как один из кандидатов на должность министра энергетики.

При этом убыточной компания стала, в том числе, в результате работы самого Витренка (за 9 месяцев 2020-го убыток составил 600 млн долларов). Соответствующий иск был подан в феврале, однако сумма претензий стала известна лишь сейчас. Об этом свидетельствует исковое заявление Витренко, которое имеется в распоряжении OBOZREVATEL.

Топ-менеджерам "Нафтогаза", которые привели национальную компанию к многомиллиардным убыткам, прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов – суммы выигрыша в споре с "Газпромом".

Часть суммы была выплачена Витренко, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска.

По информации источников OBOZREVATEL, теперь президенту Владимиру Зеленскому предлагают назначить бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Витренко в качестве министра энергетики. Его уволили из "Нафтогаза" в июле 2020-го.