Вятрович рассказал, почему идет в Раду

Нардеп Владимир Вятрович будет работать над защитой Украины от "русского мира". Фото: УНИАН

Собираюсь строить украинский мир и останавливать "русский мир".

Написал историк, бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, станет народным депутатом вместо Ирины Луценко, в Facebook.

Заверил, что не пойдет на компромиссы в отношении национальных интересов.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали нашу историю, не искаженную из-за рубежа, и с уверенностью смотрят в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны ", - написал Вятрович.

"Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - резюмировал он.

Вятрович станет народным депутатом Верховной Рады этого созыва, потому Наталья Бойко, которая предшествует в партийном списке "Европейской солидарности", стала советником премьер-министра Алексея Гончарука.