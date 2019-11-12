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вторник, 12 ноября 2019 16:56

Вятрович станет народным депутатом

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Вятрович станет народным депутатом
Владимир Вятрович шел №25 в списке "Европейской солидарности". Фото: За Чай.com

Бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович зайдет в Верховную Раду.

Об этом с трибуны парламента заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Вятрович заменит Ирину Луценко, которая прекратила свои полномочия народного депутата.

"В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советником нашего премьер-министра", - заявил Бужанский.

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Сегодня Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко. Сложить мандат политик решила из-за состояния здоровья.

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Комментарии

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Дата
12
ноября

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