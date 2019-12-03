Автор: facebook.com/volodymyr.viatrovyc Вятрович зашел в Верховную Раду вместо Ирины Луценко

Бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата.

Ее огласил с трибуны парламента 3 декабря.

После этого спикер Дмитрий Разумков объявил о вхождении Вьятровича во фракцию "Европейской солидарности".

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14 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Вьятровича народным депутатом. Он зашел в Верховную Раду вместо Ирины Луценко. Она подала соответствующее заявление 4 ноября, объяснив отставку по состоянию здоровья.