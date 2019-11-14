Вятрович вошел в Верховную Раду. Фото: hronika.info

Экс-директора Института национальной памяти Владимира Вьятровича зарегистрировали народным депутатом от "Европейской солидарности".

Соответствующие решения приняли на заседании ЦИК в четверг вечером, сообщает Укринформ.

Сначала ЦИК принял решение об исключении из избирательного списка "Европейской Солидарности" Натальи Бойко в связи с поданным заявлением. Затем признал избранным и зарегистрировал народным депутатом Вьятровича, избранного в общегосударственном избирательном округе во время внеочередных парламентских выборов 21 июля от партии "Европейская солидарность".

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Вятрович стал нардепом вместо Ирины Луценко. Она подала соответствующее заявление 4 ноября, объяснив отставку состоянием здоровья.

Собираюсь строить украинский мир и останавливать "русский мир". Написал историк, бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, который станет народным депутатом вместо Ирины Луценко, в Facebook.