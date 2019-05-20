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понедельник, 20 мая 2019 12:01

Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции

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Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Заленский объявил о роспуске парламента. Фото: racurs.ua

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обратил внимание на то, что новоизбранный президент Украины нарушил Конституцию.

Во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Заленский объявил о роспуске парламента. Об этом Вятрович заявил на странице в Facebook.

"Не прошло и 45 минут после присяги на Конституции, как президент Зеленский нарушил эту Конституцию, объявив о роспуске парламента", - написал Владимир Вятрович.

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Во время произнесения речи президентом Владимиром Зеленским его попытался перебить председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Это произошло в момент, когда Зеленский перешел на русский язык, обращаясь к жителям Крыма и Донбасса.

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