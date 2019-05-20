Зеленскому сделали замечание за русский в Раде

Президент Владимир Зеленский получил замечание за русский язык. Фото: УНІАН

Во время произнесения речи президентом Владимиром Зеленским его попытался перебить председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Это произошло в момент, когда Зеленский перешел на русский язык, обращаясь к жителям Крыма и Донбасса, пишет theБабель.

"Они понимают украинский" - воскликнул Ляшко из зала.

На это Зеленский попросил его "прекратить разделять людей".

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20 мая Владимир Зеленский сложил присягу президента Украины. Получил служебное удостоверение.