Зеленскому сделали замечание за русский в Раде

Во время произнесения речи президентом Владимиром Зеленским его попытался перебить председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
Это произошло в момент, когда Зеленский перешел на русский язык, обращаясь к жителям Крыма и Донбасса, пишет theБабель.
"Они понимают украинский" - воскликнул Ляшко из зала.
На это Зеленский попросил его "прекратить разделять людей".
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20 мая Владимир Зеленский сложил присягу президента Украины. Получил служебное удостоверение.
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