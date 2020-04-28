Вы все врете - Тищенко ответил на расследование о его ресторане

Во время карантина в ресторан "слуги" приезжают ВИП-гости. Фото: Facebook.com/iryna.hobta

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявляет, что его ресторан "Велюр" в столице не работает для посетителей. Также он назвал ложью расследование журналистов Bihus.info.

"Вранье в этой жизни отлично продаётся... Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте: "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко", - написал Тищенко в Facebook.

"Слуга" заявил, что придерживается карантинных мероприятий, а в ресторане он встречается со своими помощниками.

"Мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными", - написал Тищенко.

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Ранее журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.