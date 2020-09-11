"Вы хотите дипломатическую войну? - украинского посла обыскали белорусские пограничники

Инцидент произошел в минувшие выходные.

Вопреки международному праву белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Украины Игоря Кизима.

Украинский дипломат возвращался из Киева в Минск.

На видео с пункта пропуска "Новая Гута" белорусский пограничник говорит украинском послу о "осмотре транспортного средства".

"Хорошо. Венскую конвенцию знаете? Осмотр личного багажа дипломатов при пересечении границы в страну пребывания, где я работаю, не разрешается. Если у вас нет веских причин. У вас есть веские причины?", - спросил Игорь Кизим.

На что белорусский пограничник сказал, что предлагает открыть заднюю дверь автомобиля и осмотреть багажное отделение.

"Этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я буду писать ноту. Ваш посол, когда будет ехать сюда... Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?", - сказал посол Украины.

В интервью белорусскому изданию TYT.BY Игорь Кизим заявил, что авто осмотрели с нарушением норм международного права о дипломатических сношениях.

"В минувшие выходные я пересек белорусско-украинскую границу и приступил к исполнению своих обязанностей. Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации" , - сказал посол Украины.

Он рассказал, что руководитель пограничного пункта не дал никаких объяснений касательно осмотра автомобиля.

Такой поступок белорусских пограничников, по словам украинского дипломата, был заранее подготовлен. Потому что начальника пункта пропуска проинструктировали это сделать.

Посольство Украины после этих событий направило ноту в МИД Беларуси.

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