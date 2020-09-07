Украинского посла вернули в Минск

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.
Об этом сообщает посольство Украины в Минске
"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами" поставлены на паузу ", - отметил Кизим.
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Как сообщается, дальнейшее "развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России".
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Турция в Украине Ягмур Ахметом Гюльдере сотрудничество, особенно в области безопасности, международно-правового сотрудничества и защиты инвестиций.
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