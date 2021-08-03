"Вы - бл*ди" - Кива матом ответил СБУ

Илья Кива в речи использовал много нецензурной лексики. Фото: "24 канал"

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива записал видеообращение к СБУ, которая заблокировала пророссийскую группировку депутата "Патриоты - За жизнь". Кива обвиняет спецслужбу в фальсификации показаний и плане ликвидации свидетеля. Видео опубликовал в Telegram-канале.

Депутат в речи использовал много нецензурной лексики. Заявил, что его организация не нарушала законов Украины, а дело якобы основывается на выбитых из свидетеля ложных показаниях.

"Вы же никого не арестовали даже. У вас нет материала. Тот свидетель, чьи показания вы использовали для того, чтобы вручить Олегу Ширяеву подозрение - сегодня этот свидетель уже в Генеральной прокуратуре рассказывает, как вы, бл*ди, у него эти показания выбивали. Как вы его запугивали и готовились к его ликвидации", - заявил Кива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокуратура расследует подделки в диссертации однопартийца Кивы

Организация "живая", заявил Кива, а свидетель, на показаниях которого основывается дело, заявляет о давлении.

"Вы будете отвечать за то, что вы украли человека, ему угрожали и выбили из него ложные показания. Вы будете отвечать за то, что вы готовили ликвидацию свидетеля, который вам больше не нужен. Мы доберемся до истины, и каждый из вас окажется на тюремной параше, это я вам говорю", - отметил Кива.

2 августа СБУ сообщила, что разоблачила организацию, которая расшатывала общественно-политическую ситуацию в восточных регионах Украины. Она действовала под контролем народного депутата. СМИ сообщили, что речь идет о "силовом центре" пророссийского общественного объединения "Патриоты - За жизнь", которое контролирует народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Лидеру группировки объявили подозрение. Изъяли оружие и наркотики.