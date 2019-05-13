Вторая фракция поддержала Зеленского с датой инаугурации

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ВО "Батькивщина" выступает за скорейшую инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил заместитель председателя фракции этой партии в Верховной Раде Сергей Соболев, сообщает "УНН".

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"Я думаю, чем быстрее президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и наружу. Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее, 19, значит будет 19", - рассказал Соболев.

Лидер "Самопомочі" Андрей Садовый заявил, что народные депутаты из фракции его партии поддерживают назначение инаугурации новоизбранного президента на 19 мая. По его словам, этот вопрос обсуждался депутатами фракции и все поддержали ее назначение на ту дату, которую Зеленский сам предложил.