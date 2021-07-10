Встреча Зеленского и Тихановской: стали известны детали

Политики встретились в Вильнюсе. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретились в Вильнюсе на одном из протокольных мероприятий Конференции реформ. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии "РБК-Украина".

Министр пояснил, что Тихановская присутствовала в Вильнюсе среди других гостей на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.

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"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - сказал Кулеба.

МИД Литвы предоставило официальный статус представительству лидерки белорусской оппозиции Светланы Тихановской, который работает в Вильнюсе. Представители демократической Беларуси имеют возможность работать и действовать в Литве, пока "демократическая свобода не будет справедливо воплощена в их собственном государстве".