Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии

"С точки зрения Байдена он свои шаги сделал, ждет, что мы сделаем хотя бы какие-то шаги по своей части", говорит Александр Краев. Фото: коллаж "Фокус"

На встрече с президентом США Джо Байденом украинский глава государства Владимир Зеленский должен проявить инициативу. Не надо спрашивать, почему мы не в НАТО, а выходить с идеями и стратегиями.

Чего ждать от визита Зеленского в США и как глава государства может себя проявить – рассказал интервью Gazeta.ua Александр Краев, эксперт аналитического центра "Украинский призма".

Почему поездка президента так окутана тайной? Должны рассказать, кто члены делегации?

Обычно делегации составляют более открыто. Журналисты и эксперты знают, кто едет. Как минимум это за несколько дней до визита делегации объявляют. А сейчас видим плохую ситуацию с некоторыми депутатами, которые потенциально все же поехали. Видим проблемы даже с руководством делегации. Это общий тренд нынешнего времени, когда руководитель Офиса президента отправляется вместе с министром иностранных дел и является первым номером делегации. А глава МИД – второй. Это составляет отрицательный внешнеполитический момент, когда составы делегаций слишком сильно зависят от политической компоненты, а не дипломатической.

Не получается так, что у Зеленского председатель ОП Андрей Ермак отбирает часть полномочий?

Так можно сказать. Была история, когда Ермак пытался оформить собственную встречу с американскими конгрессменами. Направил письмо через своих лоббистов. Тогда Ермака описывали как де-факто вице-президента Украины. До сих пор в Конгрессе его так в шутку называют проукраинские конгрессмены. Это негативная тенденция, когда неформальная иерархия превалирует над формальной.

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Какая главная цель визита президента? На что может рассчитывать?

Надо разделить на его собственные политические цели и то, что необходимо Украине. С точки зрения имиджа и политического капитала Зеленского – сам факт визита является победой. Он долгое время пытается показать себя как президент, активный во внешней политике. Визит к президенту США – это едва ли не самый лучший выразитель такого пути. Несмотря на результат, сам факт визита является позитивом. С точки зрения украинской государственной политики – кроме трех меморандумов, о которых писало МИД, – есть еще несколько тем, которые надо обсудить на неформальном уровне в личном общении двух президентов. В первую очередь, это тема "Северного потока – 2". Уже была встреча с Меркель, априори понятна позиция Москвы, теперь нужно услышать позицию США. Процесс переходит в стадию регистрации, легализации. Мы уже видим, что возникают вопросы относительно соразмерности с Третим энергопакетом ЕС, новым Зеленым соглашением ЕС. В этом контексте важно услышать позицию США. В идеале – разработать нашу общую стратегию действий. Второе – назначение американского посла в Киев. Это будет едва ли не лучшим выразителем развития наших отношений. Вместе с послом – это может быть один человек – нужен спецпредставитель Государственного департамента или спецпредставитель Белого Дома по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины. У нас есть кейс с Куртом Волкером. И именно такой формат добавления США в этом вопросе представляется наиболее эффективным. Третье неформальное вопрос – План действий Украины относительно членства в НАТО. Здесь должна быть наша инициатива. Должны приехать в Вашингтон со стратегиями развития реформ. Это то, чего от нас ждут.

Как переломить ситуацию в свою пользу?

В каждом из этих вопросов у Украины есть один путь – инициатива. Если просто громко спрашивать, почему мы не в НАТО или будем говорить, что нас предали с "Северным потоком – 2" – дела не будет. Это не врослая позиция во внешней политике. Должны предлагать, выходить с определенными идеями, стратегиями. Не только мы страдаем от ситуации с "Северным потоком – 2". Это и Польша, Словакия, страны Балтии, Венгрия – они выразили обеспокоенность. Почему Украина не стать неформальным лидером, не выступить от имени всего восточного фланга НАТО? Не заявить, что это действительно угроза безопасности, а не только экономике. Или назначения посла или спецпредставителя – почему бы Украине не предложить свой подход? Американцы имеют несколько сценариев разрешения конфликта на Донбассе, Украина должна помочь определиться. Это в наших интересах. Надо помочь разработать четкий план.

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Можно сказать, что в США отношение к Украине слегка нейтральное. Когда это изменилось?

Как раз в начале войны отношение к Украине было скорее нейтральным на уровне истеблишмента политического. Сейчас видим взвешенный деловой подход. Это то, что Байден обещал нам – "тяжелую любовь". Конечно, нас будут поддерживать, позиция не изменится, но для развития нужно выполнять часть нашей работы – не только защита независимости и территориальной целостности, но и процесс реформ. Судебная, антикоррупционная, борьба с олигархами, реформа системы государственного управления. С точки зрения Байдена он свои шаги сделал, ждет, что мы сделаем хотя бы какие-то шаги по своей части. Так происходит в бизнесе. Никто из партнеров не хочет вывозить за двоих. Сейчас в США ждут, когда смогут позвонить и сказать – есть хороший результат в реформах.

Что будет свидетельствовать об успехе миссии Зеленского завтра?

Надо смотреть, какие темы будут поднимать на пресс-конференции. Тогда будем знать, что обсуждали в кулуарах, о чем говорили делегации, на личной встрече президенты. Если поднимут все темы, о которых я сказал и которые МИД поднял – это будет первый показатель, что мы выполнили программу, которую планировали на этот визит. Есть программа минимум – подписать все три меморандума, которые планировали, утвердиться в политические поддержке. Тоже хорошо, но таким образом плохо используем этот визит.

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где 1 сентября встретится с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства, подпишут документы в области обороны.