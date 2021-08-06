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пятница, 06 августа 2021 10:50

Встреча Зеленского и Байдена: посол раскрыла подробности подготовки

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Встреча Зеленского и Байдена: посол раскрыла подробности подготовки
"Выходим на финишную прямую подготовки визита номер 1", - написала Оксана Маркарова. Фото: "Слово и дело"

Подготовка визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом выходит на финишную прямую. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"По словам министра, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита номер один", - написала Маркарова.

Она отметила, что в течение двух дней состоялись встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

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Также состоялись встречи с сенаторами Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викери, Бобом Менендес, Бенджамином Кардином и конгрессменом Бредом Шерманом.

4 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак приехали в Вашингтон, чтобы подготовить официальный визит президента Владимира Зеленского.

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