Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского

Шаги якобы предполагают встречу Зеленского и Путина. Фотоколлаж: "Слово і діло"

Российская газета "Коммерсантъ" написала, что Украина якобы разработала документ из 10 шагов для реализации Минских соглашений.

Предложения возникли еще до заседания Трехсторонней контактной группы 8 декабря, пишет ZN.UA.

10 шагов:

1. Возобновление режима прекращения огня с 10 декабря и возвращение к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля прошлого года.

2. Украина предпримет все необходимые действия для взаимного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда - "Золоте" в Донецкой области и "Щастя" в Луганской. А также для повторного открытия других КПВВ. Украина также готова продлить режим работы пунктов перед праздниками.

3. 8-9 декабря должны были показать списки удерживаемых на освобождение или обмен, чтобы провести обмен до конца текущего года.

4. Украина готова вернуться к рассмотрению проекта закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".

5. На заседании ТКГ 8-9 декабря Украина поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

6. Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и РФ Владимиром Путиным по следующим темам:

- поддержки возвращения в режим прекращения огня с 10 декабря;

- заявления Зеленского и Путина после телефонного разговора о деэскалации у украинских границ;

- содействие проведению "новогоднего/рождественского" взаимного освобождения и обмена лиц;

- определение уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

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7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи Зеленского и Путина.

8. Проведение встречи президентов.

9. Проведение саммита лидеров "нормандской четверки", куда входят Украина, Германия, Франция и Россия.

10. Согласование в рамках ТКГ законов с последующим внесением их в Верховную Раду:

- об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";

- об амнистии;

- о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

- о специальной (свободной) экономической зоне;

- об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера". Она предусматривает выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, закон об особом статусе. На следующий день в Киеве на Банковую, где расположен Офис президента, и на майдан Независимости общественность вышла на протест. Митинги под лозунгом "Нет капитуляции" состоялись во Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Кропивницком. Требовали не предоставлять особый статус для оккупированных территорий, не отводить украинские войска от линии разграничения и запретить выборы до урегулирования конфликта. 6 октября в центре столицы собрались около 10 тыс. человек. Среди требований протестующих к власти была - выйти из бесперспективного Минского формата. Акции прошли в десятках городов.