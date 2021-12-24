Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 459
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 396
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 387
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2394
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 459
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 612
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2979
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4446
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
20
6
10
7
8
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Отреставрировали семейные дома Леси Украинки
Отреставрировали семейные дома Леси Украинки
&quot;Вы за это голосовали?&quot; - сети гудят о &quot;слуге народа&quot; Галушко
"Вы за это голосовали?" - сети гудят о "слуге народа" Галушко
Видео
Все видео
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Журналисты выяснили, кто оплачивает самолеты "слуге народа" Арахамии
Журналисты выяснили, кто оплачивает самолеты "слуге народа" Арахамии
Интервью
1/5
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 333
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1926
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1107
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2898
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 90
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
пятница, 24 декабря 2021 18:33

Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского

  Комментировать
Встреча с Путиным и &quot;формула Штайнмайера&quot;: российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
Шаги якобы предполагают встречу Зеленского и Путина. Фотоколлаж: "Слово і діло"

Российская газета "Коммерсантъ" написала, что Украина якобы разработала документ из 10 шагов для реализации Минских соглашений.

Предложения возникли еще до заседания Трехсторонней контактной группы 8 декабря, пишет ZN.UA.

10 шагов:

1. Возобновление режима прекращения огня с 10 декабря и возвращение к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля прошлого года.

2. Украина предпримет все необходимые действия для взаимного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда - "Золоте" в Донецкой области и "Щастя" в Луганской. А также для повторного открытия других КПВВ. Украина также готова продлить режим работы пунктов перед праздниками.

3. 8-9 декабря должны были показать списки удерживаемых на освобождение или обмен, чтобы провести обмен до конца текущего года.

4. Украина готова вернуться к рассмотрению проекта закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".

5. На заседании ТКГ 8-9 декабря Украина поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

6. Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и РФ Владимиром Путиным по следующим темам:

- поддержки возвращения в режим прекращения огня с 10 декабря;

- заявления Зеленского и Путина после телефонного разговора о деэскалации у украинских границ;

- содействие проведению "новогоднего/рождественского" взаимного освобождения и обмена лиц;

- определение уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий

7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи Зеленского и Путина.

8. Проведение встречи президентов.

9. Проведение саммита лидеров "нормандской четверки", куда входят Украина, Германия, Франция и Россия.

10. Согласование в рамках ТКГ законов с последующим внесением их в Верховную Раду:

- об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";

- об амнистии;

- о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

- о специальной (свободной) экономической зоне;

- об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера". Она предусматривает выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, закон об особом статусе.

На следующий день в Киеве на Банковую, где расположен Офис президента, и на майдан Независимости общественность вышла на протест.

Митинги под лозунгом "Нет капитуляции" состоялись во Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Кропивницком. Требовали не предоставлять особый статус для оккупированных территорий, не отводить украинские войска от линии разграничения и запретить выборы до урегулирования конфликта.

6 октября в центре столицы собрались около 10 тыс. человек. Среди требований протестующих к власти была - выйти из бесперспективного Минского формата. Акции прошли в десятках городов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в столичной гостинице
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в столичной гостинице Просмотров: 19665
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 8208
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
4
 Просмотров: 7533
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 Просмотров: 7524
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 6489
Политика
За Гулашко и остальных скандальных "слуг" возьмется дисциплинарная комиссия
За Гулашко и остальных скандальных "слуг" возьмется дисциплинарная комиссия
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
 Просмотров: 144
Власть пытается дискредитировать Атрошенко для победы на 206 округе, - эксперт
Власть пытается дискредитировать Атрошенко для победы на 206 округе, - эксперт Просмотров: 54
Зеленский и Ермак срывают избрание руководителя САП – Шабунин
Зеленский и Ермак срывают избрание руководителя САП – Шабунин 1 Просмотров: 243
Прокуратура подтвердила - будут просить арест для Порошенко
Прокуратура подтвердила - будут просить арест для Порошенко Просмотров: 342
Больше всего комментируют
13
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Голосов: 415
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть