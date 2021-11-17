Вслед за оружием у Кивы забрали степень кандидата наук

У Кивы забрали научное звание. Фото: Рада

Комиссия при Министерстве образования и науки Украины забрала у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы ученую степень кандидата наук.

Комиссию заставили принять такое решение, когда его дом обыскивали сотрудники СБУ, Кива рассказал изданию "Страна", попавшему под санкции СНБО.

Политик считает, что власти обнаружили "очередной повод для дискредитации",

Нардеп утверждает, что обосновали отзыв научной степени отсутствием новизны.

Кива заявил, что "и решение министерства образования и решение нынешнего министра внутренних дел будет в законном порядке обжаловано в суде".

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Министр внутренних дел Денис Монастырский забрал у народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву право на наградное оружие, которое ему выдали в 2015 году. Основание - "его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства".