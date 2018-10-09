Всегда находим взаимопонимание: Ющенко встретился с Лукашенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он написал в Facebook.

Ющенко выложил фото из кабинета белорусского президента в Минске. Встреча состоялась в понедельник, 8 октября.

Автор: facebook.com/pg/president.ukraine

"Встреча прошла в дружеской и теплой атмосфере, проговорили основные направления нашего сотрудничества, в частности в экономических, культурных и других сферах жизни, а также ряд различных международных инициатив.

Автор: facebook.com/pg/president.ukraine

Двусторонние отношения с Беларусью всегда были открытыми и динамичными и на политическом, и на международном уровнях. Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах", - написал Ющенко.

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Второй президент Украины 80-летний Леонид Кучма 2 октября покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе. Представлял Киев 4 года с момента ее создания. Подписывал Минские договоренности.