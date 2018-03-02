"Все равно сядет" - нардеп об изворачиваниях Януковича

Виктор Чумак назвал "сказками" реплики Януковича. Фото: twitter.com

Президент-беглец Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве рассказывал ложь - пытается избежать ответственности за свои преступления.

Об этом сказал внефракционный народный депутат Виктор Чумак в эфире одного из телеканалов.

"Сам себя отбеливает. Ищет себе алиби, чтобы не сесть в тюрьму. Все равно сядет... Он сделал сначала войну, а теперь хочет мирным путем объединить Донбасс и Украину. Главное - Путин этого не хочет", - сказал Чумак.

Он не считает важными месседжи Януковича.

"У Путина пунктик в голове. Он считает, что распад СССР был самой большой его катастрофой. И сохранить этот СССР в любой форме - главная задача его политической деятельности. Хочет, чтобы Украина стала частью нью-СССР, которую он собирает. Это гораздо серьезнее, чем сказки Януковича", - отметил нардеп.

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Виктор Янукович бежал в Россию в феврале 2014-го после массовых расстрелов участников Революции достоинства в центре Киева. В Украине против Януковича открыли несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя.