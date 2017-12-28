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четверг, 28 декабря 2017 00:48

Все освобожденные люди пройдут общения со спецслужбами

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Все освобожденные люди пройдут общения со спецслужбами
Правоохранители таким образом могут получить важную информацию о том, что происходит на оккупированной территории

Украинцы, которых обменяли 27 декабря, пройдут общения с нашими спецслужбами. Правоохранители таким образом могут получить важную информацию о том, что происходит на оккупированной территории.

Такое утверждение в эфире телеканала "112 Украина" сообщил Михаил Чаплыга, представитель уполномоченного по правам человека.

"Конечно, все эти люди пройдут общения в том числе и с нашими спецслужбами. Просто с банальной логики, потому что спецслужбы могут получить важную информацию о том, что там происходит", - сказал Михаил Чаплыга.

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Также представитель уполномоченного по правам человека объяснил важность психологической помощи людям.

"Первое, что должно предоставить государство - это психологическая помощь. Люди, которые год, два и некоторые больше даже провели в таких условиях нуждаются в психологической помощи, чтобы быть адаптированными в наше общество, чтобы суметь адекватно общаться со своими семьями. Это не так просто! Конечно, они нуждаются в финансовой помощи, и их семьи. Они нуждаются в помощи и в трудоустройстве".

В ОБСЕ прокомментировали обмен заложниками. "Необходимо наращивать импульс по обмену заложниками", - такое заявление сделали действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии. Также политики назвали возвращение людей домой в канун Нового года "утешительной событием".

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Дата
28
декабря

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