"Все будет очень быстро" - представитель Зеленского рассказал о новом Кабмине

Правительство сформируют в первые дни работы Рады. Фото: УНИАН

Новый состав украинского правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады.

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, об этом в эфире "1+1".

Первое заседание Рада проведет в первые числа сентября.

"Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - сказал Герус.

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По его словам, партия "Голос" может войти в коалицию в первый день нового парламента. Политсилы, которые хотят войти в будущую коалицию, могут в течение августа достичь ряда договоренностей, чтобы не терять время.

Коалиция в Верховной Раде уже есть - это монобольшинство партии "Слуга народа", которая получила 254 места в новом парламенте. "Коалиция уже есть, монобольшинство", - заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.