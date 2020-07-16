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четверг, 16 июля 2020 22:33

ВРУ соберется на внеочередное заседание 21 июля

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ВРУ соберется на внеочередное заседание 21 июля
ВРУ собирается провести внеочередное заседание. Фото: ReutersВРУ собирается провести внеочередное заседание. Фото: Reuters

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание во вторник, 21 июля.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

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Заседание запланировано на 10:00.

В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский в честь 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете отметил государственными наградами первого президента Украины Леонида Кравчука и нескольких народных депутатов предыдущих созывов. Награды присвоены "за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины".

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