ВРУ соберется на внеочередное заседание 21 июля

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание во вторник, 21 июля.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинский язык - основа государства. Кто против этого - преступник" - выступление Юхновского подняло Раду

Заседание запланировано на 10:00.

В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский в честь 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете отметил государственными наградами первого президента Украины Леонида Кравчука и нескольких народных депутатов предыдущих созывов. Награды присвоены "за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины".