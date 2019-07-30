"Врет, как дышит" - Аваков об обвинениях Порошенко

Министр внутренних дел считает, что Порошенко пытается оправдать свое поражение. ФОТО: Нациполиция

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что полиция работала против его партии "Европейская солидарность" на парламентских выборах - министр внутренних дел Арсен Аваков возразил.

"Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны", - сказал Порошенко в интервью "Украинской правде".

Аваков на своей странице в Facebook указал, что таким образом Порошенко пытается "оправдать свое поражение".

"В интервью УП Порошенко бессовестно врет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него" была работа полиции ". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украине! К сожалению, для Порошенко врать - как дышать, и поэтому он проигрывает! " - написал министр.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 49,84% избирателей - это более 14 млн украинском. Пять партий проходят в парламент IX созыва. 5-процентный барьер преодолели "Слуга народа" - 43,16%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,1%, и "Голос" - 5,82%.