Время на подготовку к прививке от COVID-19 упущено - Бондарь

Сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Виктор Бондарь: "На сегодня Украина на 176-м месте в списке стран, которые получают вакцину". Фото: Слово и Дело

Украинская власть упустила время для подготовки к массовой вакцинации населения от COVID-19, а к нынешним действиям чиновников остается много вопросов.

Такое мнение высказал в эфире программы "Право на власть" сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Виктор Бондарь.

"Еще прошлой весной весь мир начал заключать контракты на поставку вакцин, которые еще только разрабатывались. На совещаниях с руководством Минздрава мы неоднократно призывали: дайте четкий план действий правительства! Парламент выделил семь миллиардов на борьбу с пандемией. Баснословные средства, можно было сразу авансы платить. Пол Европы так и сделало. А Украина на сегодня, по данным Bloomberg, на 176-м месте в списке стран, которые получают вакцину. Сейчас в мире 5 миллионов человек ежедневно прививаются. В Украине вакцину только ожидаем. Что мешало за год нормально подготовиться и быть не после Африки, а стать в ряды европейских стран, которые первыми подписали контракты?", - отметил Бондарь.

Народный депутат отметил, что за полгода не подготовлен даже мобилизационный план.

"Мобильные бригады, которые будут вакцинировать, в областях создали. Но только вчера провели с ними онлайн-тренинг. Просто рассказали им, какие вакцины существуют. А как действовать, кого вакцинировать и т.д. - все только "рождается". Мы приняли закон, чтобы упростить процедуру регистрации вакцины. А правительство до последнего не принимало подзаконные акты, соответствующее постановление только в понедельник утвердили", - отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее".

По словам Бондаря, до сих пор не обнародована информация, как будет организована вакцинация населения, каким образом услугу смогут получить жители самых отдаленных и самых населенных пунктов и тому подобное.

Много вопросов у граждан остается и в отношении самих вакцин.

"Почему первой к нам прибывает вакцина китайского производства с наихудшей на сегодня доказанной эффективностью 50%? Почему эта китайская вакцина стоит в шесть раз дороже, чем ее покупают в мире? Мир покупает за 3 доллара, мы - почти по 18. Почему такая цена? Что происходит с поставками вакцин ведущих компаний? Очень много вопросов", - сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что Верховная Рада готова максимально включиться в работу и помочь чиновникам в пределах своей компетенции. Однако народные депутаты не чувствуют готовности к коммуникации со стороны нынешнего руководства МЗ.