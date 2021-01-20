Времена Януковича возвращаются. Зеленский разочаровал - Сенцов

Сенцов обеспокоен, чтобы после Зеленского не началась эпоха условного Медведчука. Фото: DW

Пророссийские силы в Украине наращивают свои позиции. Нынешняя власть с ними сотрудничает.

Президент Владимир Зеленский стал разочарованием, констатирует режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов в интервью Deutsche Welle.

"Для меня стал он разочарованием где-то более полугода назад. В начале он стал продвигать реформы в турборежиме. Турборежим, может, и не полностью правильный процесс, но все же Зеленский что-то двигал куда-то. А потом, после Нового года, когда это все закончилось, пришел один глава администрации президента - Богдан, потом пришел другой - Ермак, убрали правительство Гончарука, убрали генпрокурора Рябошапку голосованием вместе с партией ОПЗЖ.

И мне тогда стало понятно, что мы никуда не будем двигаться, и все это будет в лучшем случае имитацией, а в худшем - возвращением к старым временам. Этот худший вариант и происходит, потому что поднимают голову пророссийские силы, все эти "регионалы" возвращаются на какие-то свои позиции и становятся мощными. А патриотические силы становятся такими маргиналами...

То, против чего мы боролись во времена Януковича - против коррупции в высших эшелонах власти, против произвола полицейских, как они называются, против преследования активистов - все это возвращается. Оно никуда не исчезало во времена Порошенка. Но возвращается как-то быстро", - констатировал Сенцов.

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Он отметил, что не ожидает в ближайшее время новой революции в стране.

"Этого не хочу. Потому что это будет на пользу не Украине, а нашим врагам. Мы уже снесли эту власть Януковича, эпоха Порошенка закончилась демократическими выборами. И я надеюсь, что и эпоха Зеленского закончится демократическими выборами. И что не начнется после этого эпоха условного Медведчука. Надеюсь, что мы никуда не уйдем с этого европейского направления развития и не свернем вновь в сторону России", - сказал режиссер.

Уровень доверия украинцев к Владимиру Зеленскому падает. По данным социологических опросов КМИС, в конце 2019-го президенту полностью доверяли 42,8% респондентов, совсем не доверяли - 4,5%. В декабре 2020 года ему не доверяли уже 56,9% украинцев, доверяли - 32,8%.