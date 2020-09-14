Врачи сообщили о состоянии Балуха

Балух находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Фото: Михаил Палинчак, "УНИАН"

Состояние избитого в столичном Гидропарке крымского активиста Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила об этом в Facebook.

"От лечащих врачей В. Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", - отметила Геращенко.

Балуха избили в ночь на 8 сентября, ему сломали руку и ключицу.

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Бывшего политзаключенного, крымского активиста 49-летнего Владимира Балуха, которого нашли избитым 8 сентября, врачи ввели в медикаментозную кому.