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пятница, 11 сентября 2020 12:45

Балуха ввели в медикаментозную кому - СМИ

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Балуха ввели в медикаментозную кому - СМИ
Ранее его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Фото: "УП"

Бывшего политзаключенного, крымского активиста 49-летнего Владимира Балуха, которого нашли избитым 8 сентября, врачи ввели в медикаментозную кому.

Об этом сообщил анонимный источник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

"Правоохранители еще не имели возможности опросить Балуха, врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому", - говорится в комментарии.

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Под стенами Министерства внутренних дел прошла акция "Кто поднял руку на Балуха?". Активисты, собратья Владимира Балуха, народные депутаты Украины требуют от правоохранителей оперативного, честного и незаангажированного расследования нападения на известного политзаключенного Кремля и крымского патриота.

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