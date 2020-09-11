Балуха ввели в медикаментозную кому - СМИ

Ранее его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Фото: "УП"

Бывшего политзаключенного, крымского активиста 49-летнего Владимира Балуха, которого нашли избитым 8 сентября, врачи ввели в медикаментозную кому.

Об этом сообщил анонимный источник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

"Правоохранители еще не имели возможности опросить Балуха, врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому", - говорится в комментарии.



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Под стенами Министерства внутренних дел прошла акция "Кто поднял руку на Балуха?". Активисты, собратья Владимира Балуха, народные депутаты Украины требуют от правоохранителей оперативного, честного и незаангажированного расследования нападения на известного политзаключенного Кремля и крымского патриота.