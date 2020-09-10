Это атака на ценности: под МВД проходит акция "Кто поднял руку на Балуха?"

Под зданием МВД проходит акция в поддержку Владимира Балуха

Под стенами Министерства внутренних дел началась акция "Кто поднял руку на Балуха?". Активисты, собратья Владимира Балуха, народные депутаты Украины требуют от правоохранителей оперативного, честного и незаангажированного расследования нападения на известного политзаключенного Кремля, крымского патриота, члена политической команды "Европейской Солидарности" Владимира Балуха.

Под зданием МВД проходит акция в поддержку Владимира Балуха

"То, что произошло с Владимиром Балухом - это не просто какой-то рядовой случай. Это очень серьезное событие, это - элемент реванша. Если в нашей с вами стране активистов, волонтеров, ветеранов будут бить и эти люди не будут найдены, не будут наказаны, это тоже элемент реванша. Мы с вами здесь для того, чтобы привлечь еще большее внимание к тому, что нашу с вами великую страну пытаются снова вернуть в стойло страны-агрессора. Но мы этого не допустим", - отметил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Когда больше года назад говорили о том, что пророссийский реванш надвигается на Украину, многие люди не воспринимали это всерьез. И что мы видим сейчас? Пророссийский реванш, возвращение и разворот в сторону России - это не только отвод так называемый, а в реальности отступление наших войск с земли, за которую отдали жизнь много наших воинов. Это также и то, что происходит на улицах. Это давление на активистов, это избиение активистов, это поджоги машин", - подчеркнул Герасимов.

"Владимиру Балуху давайте сейчас пожелаем, чтобы прежде всего он скорее выздоровел и чтобы все у него было хорошо и крепкого ему здоровья и будем все за него молиться", - подчеркнул сопредседатель фракции.

Под зданием МВД проходит акция в поддержку Владимира Балуха

"Я обращаюсь к руководству полиции и Министерства внутренних дел. Владимир в тюрьме боролся за Украину и за вас, боролся за достоинство нашего народа, когда его пытались поставить на колени. И он на колени не встал", - добавляет политический заключенный Кремля, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз.

Чийгоз предостерег, что при власти Зеленского агрессия против активистов и патриотов стала нормой. "Это следствие мы будем контролировать, чтобы ответить не только на то, как это случилось, а что за последний год в Украине это явление стало нормальным. Когда ты борешься и отстаиваешь символы этой борьбы, пытаются мерзавцы отследить и убить, а новая власть делает вид, что это бытовой вопрос. Это недопустимо. Мы этого не позволим", - сказал он.

"Я верю в то, что он столько прошел и он обязан выздороветь. Все отслеживают, что дальше и хотят помочь чем-то. Есть очень большая потребность, чтобы это дело не слили. Когда мы будем видеть, что все идет к тому, то будем всех призвать помочь не допустить этого", - призвал Чийгоз.

Народные депутаты Украины пошли к руководству Министерства внутренних дел, чтобы обсудить состояние расследования нападений на патриотов и защитников Украины.