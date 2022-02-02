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среда, 02 февраля 2022 08:51

ВР лишила своей премии одного из лучших выпускников Украины

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ВР лишила своей премии одного из лучших выпускников Украины
Верховная Рада лишила своей премии одного из лучших выпускников Украины Алексея Чекалова из-за того, что он расторг договор об учебе с украинским университетом. Фото: rada.gov.ua
Народные депутаты лишили премии Верховной Рады за лучший результат на внешнем независимом тестировании одного из лучших украинских выпускников Алексея Чикалова.

Причиной стало то, что он расторг договор об учебе с украинским университетом и уехал учиться заграницу. Соответствующее постановление ВР приняла 263 голосами на заседании 1 февраля.

Так, парламент в ответ на письмо Министерства образования и науки внес изменение в постановление от 1 декабря 2021 года и исключил Алексея Чикалова из числа лауреатов на получение этой премии.

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"Основанием для таких изменений является приказ Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина от 31 августа 2021 года, которым Чикалова Алексея Юрьевича отчислили из числа студентов указанного высшего образования по собственному желанию", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Алексей Чикалов учился в Запорожье в лицее "Логос". Четыре года подряд занимал призовые места на олимпиадах по химии, получил лучший результат на внешнем независимом тестировании.

1 декабря 2021 года парламент принял постановление о присуждении ежегодной премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год.

Согласно постановлению, эту премию получают 30 человек. Размер премии – 100 тыс. грн каждому.

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Дата
02
февраля

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