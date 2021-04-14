Лучшие участники ВНО получат стипендии фото: news.edu.ua

Ученики, которые лучше всех сдадут ВНО, получат по 10 тыс. грн стипендии президента Украины. В общем планируют назначать ежегодно до 270 таких стипендий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Утвердили также положение, что победители всеукраинских ученических олимпиад получат единоразовые выплаты в размере 20 тыс. грн. Победители международных олимпиад - 100 тыс. грн.

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"Это важная инициатива для поддержки талантливой молодежи. Такие стипендии и премии - это свидетельство, что хорошие результаты в учебе получат признание со стороны государства", - написал Денис Шмыгаль.

13 апреля Верховная Рада Украины приняла закон № 5014. В соответствии с ним ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2021 году, не будут сдавать государственную итоговую аттестацию.