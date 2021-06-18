Вписали Байдена: активист намекнул на фальсификации подчиненными Зеленского

Петиция за увольнение Татарова, которого назначил Зеленский, набрала более 25 тысяч. Фото: Getty Images

Офис президента Владимира Зеленского может быть причастен к фальсификациям на сайте электронных петиций. Об этом написал в Facebook председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Сообщение о совершении уголовного преступления по статьям "Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации" и "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" Шабунин написал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Активист заявил о вероятной причастности заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

Шабунин сообщил, что 17 сентября среди подписантов петиции за увольнение Татарова появился неустановленный пользователь "Joe Biden".

"Исключено, что этот пользователь является полнил однофамильцем президента США, который находился в момент голосований на территории Украины, прошел должным образом идентификацию системы ID.GOV.UA и проголосовал за увольнение Татарова.

Указанное свидетельствует лишь о вероятной насмешливости и насмешке пользователя над системой интегрированной электронной идентификации и над системой сайта официального интернет-представительства президента Украины", - заявил председатель ЦПК.

"В лучшем случае фальсификация произошла в Офисе президента. В худшем - государственная система авторизации (ID.gov.ua) воспринимает тестовые электронные ключи за настоящие. И это ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности", - написал Шабунин в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского

Тем временем Офис президента обратился за разъяснениями в Государственную службу специальной связи по подписи пользователя с именем "Biden Joe" под петицией, сообщает "Українська правда"

В Госспецсвязи ОП ответили, что предоставят "исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки".

Офис обратился касательно возможной манипуляции с подписями при голосовании на сайте электронных петиций. Главный приоритет - обеспечение надежной защиты электронных ресурсов органов государственной власти, сказано.

18 июня петиция за увольнение заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь она должна попасть на стол президенту Владимиру Зеленскому.